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ДТП на Ордынском шоссе: единственный выживший умер в больнице
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ДТП на Ордынском шоссе: единственный выживший умер в больнице 

ngs.ru 11 часов назад
Фото: ngs.ru
40-летний пассажир Toyota, который был единственным выжившим после лобового столкновения под Новосибирском, скончался в реанимации вчера 11 июля. Информацию об этом корреспонденту подтвердили в Ордынской ЦРБ.
Количество погибших в ДТП на Орыдынском шоссе 10 июля, когда в лобовом ДТП столкнулись Toyota Ipsum и Mazda MPV. На месте погибли четыре человека, в том числе и 17-летняя девушка, которая вместе с родителями ехала из родного села в город, чтобы подать документы в два вуза. Пассажир Toyota был доставлен в тяжёлом состоянии в Ордынскую ЦРБ.
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