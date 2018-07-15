Полиция проверяет информацию о ДТП с паломниками под Екатеринбургом

"Правдивость данной информации мы сейчас проверяем", — сказал Горелых.

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