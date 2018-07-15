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Полиция проверяет информацию о ДТП с паломниками под Екатеринбургом
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Полиция проверяет информацию о ДТП с паломниками под Екатеринбургом 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ЕАН
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию о ДТП с участием автобуса с паломниками под Екатеринбургом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее жители Екатеринбурга в социальных сетях сообщили о ДТП с участием "КамАЗа" и автобуса с паломниками. По данным пользователей социальных сетей, авария произошла на 50-м км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.
"Правдивость данной информации мы сейчас проверяем", — сказал Горелых.
В Екатеринбурге проходят «Царские дни», посвященные 100-летию гибели последнего русского царя Николая II и его семьи. В город приехали десятки тысяч паломников, чтобы пройти крестным ходом, который возглавит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в ночь на 17 июля.
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