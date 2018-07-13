В центре Екатеринбурга перекроют улицы и парковки из-за палаточного лагеря паломников

В Екатеринбург сегодня прилетает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который примет участие в фестивале «Царские дни». Для этого же в город съезжаются паломники со всей страны, они разместятся в палаточном городке возле Храма-на-Крови.

В связи с этим в дни фестиваля будут ограничивать движение транспорта и парковку рядом с городком. Соответствующее постановление выпустила администрация Екатеринбурга.

Уже сегодня, 13 июля, ограничат движение по улице Царской (бывшая улица Толмачёва. — Прим. ред.) для всех видов транспорта на участке от Дзержинского до Первомайской. Ограничения будут действовать с 15:00 до 23:00.

Также сегодня до 23:00 запретили парковаться вдоль Царской. Здесь будут работать автоэвакуаторы.

С 7 утра 15 июля ограничат движение по улице Царской (от Николая Никонова до Первомайской), по улице Дзержинского (от Царской до Горького), по Горького (от Первомайской до Дзержинского) и по Пролетарской. Парковаться на этих улицах также будет нельзя. Запреты действуют до 5 утра 17 июля.

Подробности о перекрытиях движения во время крестного хода, который пройдёт в ночь с понедельника, 16 июля, на вторник, 17 июля, смотрите здесь.