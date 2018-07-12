Еще 15 человек «кинул» бывший дилер Renault в Красноярске

Среди них была врач скорой помощи. Корреспондент «360» связался с пострадавшей и попросил прокомментировать ситуацию.

По словам женщины, в 2016 году ее семья решила приобрести автомобиль у официального дилера компании Renault — ООО «Красноярская дилерская компания» (далее ООО «КДК»). Бюджет покупки был более 730 тысяч рублей. Для того, чтобы купить в собственность машину, семье пришлось продать дачный участок.

После внесения предоплаты между покупателями и дилером был подписан договор, согласно которому компания обязалась передать автомобиль в срок, не позднее 31.05.2016 года.

По окончании данного срока директор ООО «КДК» пояснил, что компания автомобиль передать не может, так как лишилась статуса официального дилера. Вернуть оплаченную стоимость автомобиля руководитель ООО «КДК» также отказался. Он сослался на отсутствие денег на счетах компании, поэтому пострадавшая обратилась в суд с заявлением о взыскании суммы долга. Судебный процесс решился в пользу женщины.

На данный момент судебные приставы не могут взыскать задолженность, так как ООО «КДК» находится в стадии реорганизации, и на их счетах денежных средств нет. Известно, что имущество у ООО «КДК» отсутствует, а коммерческая деятельность прекращена.

Также пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя компании, но ей дважды отказали.

Как выяснилось позднее, с подобными заявлениями обратились еще 15 человек и все эти дела объединили в одно производство.

По словам женщины, правоохранительные органы бездействуют в этом случае. Они не проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

Поддельные подписи обнаружили эксперты в протоколах следователя в Красноярском крае. Обман вскрылся после того, как на слушаниях одного уголовного дела показания потерпевшего сильно разошлись с его же показаниями на допросе.