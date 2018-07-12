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Пьяный водитель разбился у села Синенькие
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Пьяный водитель разбился у села Синенькие 

Новости Саратова 11 часов назад
Фото: Новости Саратова
Иномарка, за рулем которой находился мужчина, врезалась в грузовик.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, ДТП произошло рядом с селом Синенькие Саратовского района.
В ночь с 11 на 12 июля находившийся за рулем автомобиля Hyundai мужчина врезался на трассе в грузовик.
Во время столкновения саратовец получил травмы. По предварительной версии, он был пьян.
Свою вину нарушитель правил дорожного движения категорически отрицает. В настоящий момент он госпитализирован. Дорожная полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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