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В Омской области три человека пострадали из-за пробитого стекла автобуса
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В Омской области три человека пострадали из-за пробитого стекла автобуса 

АиФ-Омск 10 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Вчера, около 11:00 на Красноярском тракте неподалеку от Чернолучья произошла авария с пассажирским автобусом, сообщает «Новый Омск». Транспорт, принадлежащий ПАТП №8, вез людей в Красноярско-Чернолученскую зону отдыха. В это же время из кузова ехавшей навстречу «Газели» вылетел деревянный предмет и пробил лобовое стекло автобуса.
Трем омичам понадобилась помощь врачей. В их числе мужчина, который был за рулем и две женщины-пассажира, которые упали из-за экстренного торможения. Пострадавших доставили в БСМП №1. У одной из пассажирок подозрение на перелом, вторая получила ушибы. У водителя из глаза достали осколок стекла.
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