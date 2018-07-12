В Омской области три человека пострадали из-за пробитого стекла автобуса

Вчера, около 11:00 на Красноярском тракте неподалеку от Чернолучья произошла авария с пассажирским автобусом, сообщает «Новый Омск». Транспорт, принадлежащий ПАТП №8, вез людей в Красноярско-Чернолученскую зону отдыха. В это же время из кузова ехавшей навстречу «Газели» вылетел деревянный предмет и пробил лобовое стекло автобуса.

Трем омичам понадобилась помощь врачей. В их числе мужчина, который был за рулем и две женщины-пассажира, которые упали из-за экстренного торможения. Пострадавших доставили в БСМП №1. У одной из пассажирок подозрение на перелом, вторая получила ушибы. У водителя из глаза достали осколок стекла.