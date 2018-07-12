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Дети пострадали в ДТП на Алтае
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Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП на Алтае 

ТАСС 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль УАЗ опрокинулся в четверг на дороге в Чарышском районе Алтайского края. Шесть человек, в том числе трое детей, находившихся в машине, доставлены в местную районную больницу, погибших нет, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"По имеющейся информации, водитель УАЗ не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. Шесть человек, в том числе трое детей, госпитализированы в центральную районную больницу в селе Чарышское", — сообщили в ведомстве.
По данным Сибирского регионального центра МЧС, ДТП произошло на 14-м километре трассы Чарышское — Сентелек. Движение на автодороге не перекрывалось и осуществляется в штатном режиме. На месте работают сотрудники ГИБДД, СМП, МЧС России.
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