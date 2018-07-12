Ещё
Муж погибшей в ДТП беременной девушки обратился в генпрокуратуру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муж погибшей в ДТП беременной девушки обратился в генпрокуратуру 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
18 июня в Москве произошла страшная авария. На улице Нижняя Масловка водитель на большой скорости выехал на тротуар и сбил двух девушек. одна из которых была беременна. Наталья Львова должна была родить малыша через две недели, но скончалась от полученных травм в больнице.
Как выяснилось, за рулем машины-убийцы находился бывший топ-менеджер института «Синергия» Михаил Исаханов. На данный момент мужчина арестован. Следствие проводит необходимые экспертизы. В первую очередь нужно выяснить, был ли водитель BMW под воздействием наркотических средств. Пока он пробудет в изоляторе до конца августа.
Родные и друзья девушки требуют самой высокой меры наказания для водителя. Сейчас родственники Натальи утверждают, что следствие проводится халатно. Супруг погибшей обратился в генпрокуратуру и просит, чтобы громким делом занимался сам Юрий Чайка.
«Я прошу вас взять уголовное дело на контроль, так как в сложившейся ситуации я надеюсь только на вас и на Генеральную прокуратуру. Я вам верю и прошу вас помочь добиться справедливости. Всю подробную информацию по этому делу я готов предоставить в органы прокуратуры», — сказано в обращении мужа Натальи.
Teleprogramma.pro: последние новости
Саратовский депутат и его жена погибли в ДТП из-за трагической случайности «Трасса смерти»: сын бывшего мэра Ижевска погиб в автомобильной аварии Есть жертвы: в Сочи водитель сбил шесть пешеходов, заехав на тротуар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Skoda Rapid получит новое название1
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение