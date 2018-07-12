Муж погибшей в ДТП беременной девушки обратился в генпрокуратуру

18 июня в Москве произошла страшная авария. На улице Нижняя Масловка водитель на большой скорости выехал на тротуар и сбил двух девушек. одна из которых была беременна. Наталья Львова должна была родить малыша через две недели, но скончалась от полученных травм в больнице.

Как выяснилось, за рулем машины-убийцы находился бывший топ-менеджер института «Синергия» Михаил Исаханов . На данный момент мужчина арестован. Следствие проводит необходимые экспертизы. В первую очередь нужно выяснить, был ли водитель BMW под воздействием наркотических средств. Пока он пробудет в изоляторе до конца августа.

Родные и друзья девушки требуют самой высокой меры наказания для водителя. Сейчас родственники Натальи утверждают, что следствие проводится халатно. Супруг погибшей обратился в генпрокуратуру и просит, чтобы громким делом занимался сам Юрий Чайка

«Я прошу вас взять уголовное дело на контроль, так как в сложившейся ситуации я надеюсь только на вас и на Генеральную прокуратуру. Я вам верю и прошу вас помочь добиться справедливости. Всю подробную информацию по этому делу я готов предоставить в органы прокуратуры», — сказано в обращении мужа Натальи.