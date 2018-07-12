На Левобережье перекроют проспект Комарова из-за дорожных работ

Дорога будет закрыта для транспорта с 20:00 сегодняшнего дня и до 8:00 13 июля. По информации пресс-службы администрации Омска, движение для автомобилей на проспекте Комарова от улицы Лукашевича до бульвара Архитекторов будет ограничено с 20:00 12 июля до 8:00 13 июля.

Дорогу перекроют из-за дорожных работ, которые проводит БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Автотранспорт будет ехать в объезд по улицам Степанца и Ватутина, поэтому водителям нужно скорректировать свои маршруты и учитывать сложившиеся изменения.