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В Ростове в час-пик произошло ДТП с 7 машинами
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В Ростове в час-пик произошло ДТП с 7 машинами 

Деловое сообщество 10 часов назад
Накануне вечером, 11 июля, на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону произошла массовая авария с участием семи автомобилей. По неосторожности одного водителя жители донской столицы, возвращавшиеся с работы домой, были вынуждены стоять в пробке — участники ДТП заняли целую полосу движения.
Как рассказал один из участников инцидента, автомобиль Kia Rio допустил в районе улицы Интернациональной столкновение с ехавшим впереди Ford. После этого друг в друга врезались еще пять машин, которые ехали за Kia Rio. При этом пострадавших в результате ДТП, к счастью, нет — удары были не сильными. Однако все транспортные средства получили механические повреждения.
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