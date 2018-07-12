В Ростове в час-пик произошло ДТП с 7 машинами

Накануне вечером, 11 июля, на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону произошла массовая авария с участием семи автомобилей. По неосторожности одного водителя жители донской столицы, возвращавшиеся с работы домой, были вынуждены стоять в пробке — участники ДТП заняли целую полосу движения.