Смертельное ДТП: в Самарской области водитель «Ларгуса» улетел в кювет

Водитель «Лады-Ларгуса» превысил скорость, перевернулся и съехал в кювет

Правоохранители выясняют детали смертельного ДТП, которое произошло на трассе Уральск — Самара. Проезжая мимо села Большая Глушица, водитель «Ларгуса» не справился с управлением и улетел в кювет. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— Авария произошла в среду, 11 июня. Водитель автомобиля «Лада-Ларгус» превысил скорость, перевернулся и съехал в кювет, — рассказал житель Самарской области.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб. Также пострадали два пассажира. Их госпитализировали.