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Смертельное ДТП: в Самарской области водитель «Ларгуса» улетел в кювет
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Смертельное ДТП: в Самарской области водитель «Ларгуса» улетел в кювет 

63.ru 10 часов назад
Фото: 63.ru
Водитель «Лады-Ларгуса» превысил скорость, перевернулся и съехал в кювет
Правоохранители выясняют детали смертельного ДТП, которое произошло на трассе Уральск — Самара. Проезжая мимо села Большая Глушица, водитель «Ларгуса» не справился с управлением и улетел в кювет. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Авария произошла в среду, 11 июня. Водитель автомобиля «Лада-Ларгус» превысил скорость, перевернулся и съехал в кювет, — рассказал житель Самарской области.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб. Также пострадали два пассажира. Их госпитализировали.
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