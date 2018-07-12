Пять автомобилей столкнулись в двух ДТП в Уфе, есть пострадавшие 

Ночью 12 июля в Уфе произошли две автомобильные аварии. В них пострадали люди, сообщают очевидцы в группе «БашДТП».
Водитель на «тринадцатой» направлялся со стороны центра в сторону Черниковки и на светофоре выехал на встречную полосу. На встречке он сначала задел «Ладу Гранту», а потом в лобовую столкнулся с «Рено Сандеро». В ДТП пострадал водитель «ВАЗ 2113» и его пассажирка. Их госпитализировали.
Через некоторое время на место происшествия приехала пожарная машина. В этот момент автоледи на легковой машине врезалась в грузовик, решив объехать транспорт пожарных. О её состоянии ничего неизвестно.