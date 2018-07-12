Ещё
Пять автомобилей столкнулись в двух ДТП в Уфе, есть пострадавшие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять автомобилей столкнулись в двух ДТП в Уфе, есть пострадавшие 

АиФ-Уфа 9 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
Ночью 12 июля в Уфе произошли две автомобильные аварии. В них пострадали люди, сообщают очевидцы в группе «БашДТП».
Водитель на «тринадцатой» направлялся со стороны центра в сторону Черниковки и на светофоре выехал на встречную полосу. На встречке он сначала задел «Ладу Гранту», а потом в лобовую столкнулся с «Рено Сандеро». В ДТП пострадал водитель «ВАЗ 2113» и его пассажирка. Их госпитализировали.
Через некоторое время на место происшествия приехала пожарная машина. В этот момент автоледи на легковой машине врезалась в грузовик, решив объехать транспорт пожарных. О её состоянии ничего неизвестно.
АиФ-Уфа: последние новости
Страшное ДТП в Башкирии унесло жизни троих человек В Уфе маршрутка с людьми врезалась в столб: четверо пострадали В Уфе водителя, высадившего ночью из автобуса детей, проверит следком
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Skoda Rapid получит новое название1
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение