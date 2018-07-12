Пять автомобилей столкнулись в двух ДТП в Уфе, есть пострадавшие

Ночью 12 июля в Уфе произошли две автомобильные аварии. В них пострадали люди, сообщают очевидцы в группе «БашДТП».

Водитель на «тринадцатой» направлялся со стороны центра в сторону Черниковки и на светофоре выехал на встречную полосу. На встречке он сначала задел « Ладу Гранту », а потом в лобовую столкнулся с « Рено Сандеро». В ДТП пострадал водитель « ВАЗ 2113 » и его пассажирка. Их госпитализировали.

Через некоторое время на место происшествия приехала пожарная машина. В этот момент автоледи на легковой машине врезалась в грузовик, решив объехать транспорт пожарных. О её состоянии ничего неизвестно.