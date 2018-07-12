Юрий Берг поручил отремонтировать дорогу на пограничном пункте Маштаково

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поручил привести в порядок дорогу на пограничном пропускном пункте Маштаково в Переволоцком районе. Об этом он заявил во время выездного совещания в среду, 11 июля, передает пресс-служба правительства.

«Первоочередная задача сегодня — привести в порядок подъезды к пункту пропуска и полосы движения в пределах МАПП. Это касается всех заинтересованных ведомств и дорожных организаций», — сказал глава региона.

Глава региона пообещал сообщить в Минстранс России о состоянии дорожной инфраструктуры на пропускном пункте и отправить в ведомство отснятые там фотоматериалы. Нарекания вызывают сосотояние полос для движение транспорта и сопутсвующих досмотровых сооружений, а также служебные строения и недостаточное техническое оснащение пункта.

Пограничный пропускной пункт Маштаково расположен на федеральной трассе, ведущей от Самары к границе с Казахстаном и далее на Уральск. На пункте оборудованы пять полос движения обе стороны: две полосы для движения легковых автомобилей, еще по одной — для автобусов, грузового транспорта, а также одна резервная полоса.

Как отмечают в областном правительстве, пропускная способность пункта по проекту составляет 1 000 транспортных средств, однако фактически через него проходит от 1 700 до 2 000 машин и автобусов. За шесть месяцев 2018 года через Маштаково прошли более 312 тыс. транспортных средств, говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2017 года состоялось открытие отремонтированной дороги через пропускной пункт Сагарчин. Тогда «под ключ» сдали 30 км дорожного полотна от Акбулака до пропускного пункта. Полную реконструкцию оставшегося участка, порядка 20 км, планировалось завершить в 2018 году.