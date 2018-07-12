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Красноярские полицейские устроят облаву на мотоциклистов
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Красноярские полицейские устроят облаву на мотоциклистов 

sibnovosti.ru 10 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Сегодня мотовзвод полка ДПС проводит рейд «Водитель мотоцикла, мопеда, велосипеда». Инспекторы будут патрулировать центр города и дороги, расположенные в частных секторах. Они проверят документы у водителей мотоциклов и мопедов, а велосипедистам напомнят правила ПДД.
«Работа нарядов нацелена на профилактику ДТП, предупреждение и пресечение нарушений водителями мотоциклов и мопедов, а также выявление лиц, управляющих мототехникой без соответствующих документов, и находящихся в состоянии опьянения. При этом отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям», — сообщили в полиции.
Напомним, для управления мотоциклом или мопедом необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории. За вождение без прав нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Собственнику транспорта, который доверил управление лицу без документов, придется заплатить 30 тысяч рублей.
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