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В Сургуте один человек погиб и трое пострадали в ДТП
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В Сургуте один человек погиб и трое пострадали в ДТП 

РИА Новости 10 часов назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июл — РИА Новости. Автомобиль наехал на препятствие в Сургуте (ХМАО), в результате ДТП погиб пассажир, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах города.
Авария произошла ночью в районе Нефтеюганского шоссе в Сургуте. По информации источника, в машине в момент случившегося находились четыре человека.
"Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие. Один пассажир скончался, двое находятся в тяжелом состоянии, среди них — водитель, четвертый получил травмы и ушибы. Причины ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, позже на место аварии приехали родственники пострадавших. «Они были шокированы случившимся, начали возмущаться, но сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили конфликт», — добавил источник.
Как уточняет местное агентство «К-Информ», участники ДТП направлялись в сторону соседнего Нефтеюганска, откуда приехали в Сургут, чтобы отдохнуть в одном из кафе.
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