В Сургуте один человек погиб и трое пострадали в ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июл — РИА Новости . Автомобиль наехал на препятствие в Сургуте (ХМАО), в результате ДТП погиб пассажир, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах города.

Авария произошла ночью в районе Нефтеюганского шоссе в Сургуте. По информации источника, в машине в момент случившегося находились четыре человека.

"Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие. Один пассажир скончался, двое находятся в тяжелом состоянии, среди них — водитель, четвертый получил травмы и ушибы. Причины ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, позже на место аварии приехали родственники пострадавших. «Они были шокированы случившимся, начали возмущаться, но сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили конфликт», — добавил источник.

Как уточняет местное агентство «К-Информ», участники ДТП направлялись в сторону соседнего Нефтеюганска, откуда приехали в Сургут, чтобы отдохнуть в одном из кафе.