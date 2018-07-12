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Пьяный житель Красноярского края сбил светофор и влетел в раскопанную яму
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Пьяный житель Красноярского края сбил светофор и влетел в раскопанную яму 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Пьяный водитель на «ВАЗе» сбил светофор и влетел в раскопанную яму, где находились трубы. Все произошло в Дудинке Красноярского края. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».
Все случилось утром 12 июля в Дудинке. По данным очевидцев, авария произошла на участке дороги, который был закрыт на ремонт.
Известно, что водитель и пассажир отечественной легковушки были в алкогольном опьянении. Их задержали сотрудники правоохранительных органов. Нарушители отказались от освидетельствования.
Машина сначала врезалась в светофор, снесла его, а позже влетела в яму.
На пешеходном переходе в Красноярске сбили двух девушек. Все произошло 11 июля на пересечении проспекта Мира и улицы Диктатуры Пролетариата. Никто не пострадал.
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