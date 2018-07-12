В Баку автобус врезался в грузовик

В результате ДТП с автобусом в Баку пострадали 13 человек

В результате ДТП с участием грузовика и автобуса в Баку один человек погиб, ещё 13 получили ранения.

«В результате ДТП на месте скончалась женщина. Одиннадцать пострадавших госпитализированы, двоим была оказана необходимая помощь на месте», — сообщил Абубекиров.

По словам очевидцев, автобус врезался в грузовик, после чего перевернулся.

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана проводят расследование по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения поезда с автомобилем в США.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.