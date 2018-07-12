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В Баку автобус врезался в грузовик
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В результате ДТП с автобусом в Баку пострадали 13 человек 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В результате ДТП с участием грузовика и автобуса в Баку один человек погиб, ещё 13 получили ранения.
Об этом РИА Новости рассказал глава пресс-службы Минздрава Азербайджана Парвиз Абубекиров.
«В результате ДТП на месте скончалась женщина. Одиннадцать пострадавших госпитализированы, двоим была оказана необходимая помощь на месте», — сообщил Абубекиров.
По словам очевидцев, автобус врезался в грузовик, после чего перевернулся.
Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана проводят расследование по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения поезда с автомобилем в США.
В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.
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