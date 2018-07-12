В Сургуте в ДТП попала компания, отдыхавшая в кафе

В Сургуте ночью произошла дорожная авария. Пострадали водитель и три пассажира ВАЗа десятой модели. Все они — жители Нефтеюганска.

По информации местных СМИ компания отдыхала в одном из заведений Сургута. Выйдя из кафе они на машине направились по улице Производственной в сторону Маяковского. Автомобиль двигался на большой скорости, говорят свидетели. На пересечении улицы Маяковского и Нефтеюганского шоссе «десятка» соскочила с дороги и врезалась в бетонный блок.

В результате ДТП пострадала вся компания. Один из молодых людей скончался в автомобиле скорой помощи, еще троих доставили в больницу, двое — в крайне тяжелом состоянии.

Несколько дней назад в Нефтеюганске два автомобиля марки «ВАЗ» столкнулись на улице Парковой. В результате один человек погиб.