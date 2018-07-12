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Автомобилист под Великим Устюгом сгорел в своей машине
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Автомобилист под Великим Устюгом сгорел в своей машине 

Вологда.рф 9 часов назад
Фото: Вологда.рф
54-летний мужчина погиб в автопожаре. Трагедия произошла 9 июля на берегу Сухоны неподалеку от деревни Горка Манагорская Великоустюгского района.
Как сообщает областной следственный комитет, полностью выгоревший ВАЗ-2110 нашли рыбаки. На место происшествия немедленно прибыли спасатели и следователи. Двери автомобиля были закрыты, а внутри нашли обгоревший труп мужчины.
По предварительной версии, местный житель ехал через лес. В безлюдном месте машина застряла в грязи. После неудачных попыток вытащить ВАЗ, автовладелец выкурил сигарету и улегся спать на заднее сидение машины. Вероятнее всего, произошло возгорание, мужчина погиб в огне. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.
Сейчас следственный комитет проводит проверку данного случая. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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