Автомобилист под Великим Устюгом сгорел в своей машине

54-летний мужчина погиб в автопожаре. Трагедия произошла 9 июля на берегу Сухоны неподалеку от деревни Горка Манагорская Великоустюгского района.

Как сообщает областной следственный комитет, полностью выгоревший ВАЗ-2110 нашли рыбаки. На место происшествия немедленно прибыли спасатели и следователи. Двери автомобиля были закрыты, а внутри нашли обгоревший труп мужчины.

По предварительной версии, местный житель ехал через лес. В безлюдном месте машина застряла в грязи. После неудачных попыток вытащить ВАЗ , автовладелец выкурил сигарету и улегся спать на заднее сидение машины. Вероятнее всего, произошло возгорание, мужчина погиб в огне. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.