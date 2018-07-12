В Москве автомобиль инкассаторов попал в ДТП

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в столице произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, инцидент произошел в Мещанском районе города.

"На Новорижской эстакаде перед съездом на проспект Мира столкнулись машина такси, автомобиль инкассаторов и легковой Ford ", — рассказал источник.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают полицейские, которые занимаются выяснением причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Курской области в ДТП погибли четыре человека.