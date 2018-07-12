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В Москве автомобиль инкассаторов попал в ДТП
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В Москве автомобиль инкассаторов попал в ДТП 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Источник в правоохранительных органах рассказал, что в столице произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как отмечается, инцидент произошел в Мещанском районе города.
"На Новорижской эстакаде перед съездом на проспект Мира столкнулись машина такси, автомобиль инкассаторов и легковой Ford", — рассказал источник.
Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают полицейские, которые занимаются выяснением причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Курской области в ДТП погибли четыре человека.
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