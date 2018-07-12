В Волгограде большегруз вытолкнул легковое авто на трамвайные пути

Утром 12 июля легковой автомобиль вылетел на трамвайные пути в результате столкновения с грузовиком в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщают очевидцы, авария произошла около 07:25. Ехавший за авто грузовик не соблюдал дистанцию и врезался в него в тот момент, когда тот остановился перед трамвайными путями. От удара легковую машину вынесло на них прямо на электротранспорт.

По информации очевидцев, в ДТП из пассажиров никто не пострадал.

Из-за аварии утром встали трамваи, курсирующие по маршруту №11. Для пассажиров на линию вышли дополнительные автобусы, которые довезут их от депо до «Каустика».