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«Сбила машина, после чего я влетел в другое авто». Велосипедист ищет очевидцев ДТП в Воронеже
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«Сбила машина, после чего я влетел в другое авто». Велосипедист ищет очевидцев ДТП в Воронеже 

Вести Воронеж 9 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Горожанин получил перелом руки. Автомобилистка сбила велосипедиста в районе остановки «улица Некрасова» во вторник, 10 июля. После удара горожанина отбросило ещё на один автомобиль, сообщил сам пострадавший на своей станице в соцсети.
— Вчера сбила машина, я живой. Ехал по улице 20 лет Октября на «зелёный». Девушка не увидела и лупанула меня в бок, после чего я влетел в другую машину. Много ссадин, ушибов. Сломал руку и ещё надо проверить колено, — поделился Вадим Зыков. Молодой человек добавил, что велосипед разбит, придётся покупать новый.
Велосипедист попросил всех, кто был очевидцем аварии и у кого есть записи с видеорегистратора, написать ему в соцсети. Екатерина Трещикова
Фото — Вадим Зыков
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