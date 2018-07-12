«Сбила машина, после чего я влетел в другое авто». Велосипедист ищет очевидцев ДТП в Воронеже

Горожанин получил перелом руки. Автомобилистка сбила велосипедиста в районе остановки «улица Некрасова» во вторник, 10 июля. После удара горожанина отбросило ещё на один автомобиль, сообщил сам пострадавший на своей станице в соцсети. — Вчера сбила машина, я живой. Ехал по улице 20 лет Октября на «зелёный». Девушка не увидела и лупанула меня в бок, после чего я влетел в другую машину. Много ссадин, ушибов. Сломал руку и ещё надо проверить колено, — поделился Вадим Зыков . Молодой человек добавил, что велосипед разбит, придётся покупать новый. Велосипедист попросил всех, кто был очевидцем аварии и у кого есть записи с видеорегистратора, написать ему в соцсети. Екатерина Трещикова Фото — Вадим Зыков