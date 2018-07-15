Пермские туристы с детьми застряли в сломанном автобусе на трассе

Пермские туристы попали в сложную ситуацию на трассе в Башкирии. Автобус вёз людей из Соль Илецка. Но на трассе у него одно за другим лопнули три колеса.

«Автобус опоздал на три часа так как в дороге размотало первое колесо. Его сменили на запасное. Забрали в Соль Илецке туристов и сразу поехали обратно. Мы очень устали ждать на жаре. Но нас никто не предупредил об опоздании автобуса. В итоге водители совсем не спали и сразу двинулись в обратный путь. В час ночи на трассе в лесу колесо снова лопается. Водители использовали последнюю запаску, но в 5.30 утра под Бирском в Башкирии вышло из строя ещё одно колесо», — рассказала пермячка Дарья Собянина.

Вместе с колесом вышла из строя электроника в автобусе. Автомобиль просто перестал заводиться. Туроператор, с которым связывались водители, не спешил выручать попавших в беду людей. На трассе в раскалённом на жаре автобусе оказались больше 60 человек, в том числе маленькие дети. Самых маленьких отправили на проходившем следом туравтобусе — он смог взять только пятерых пассажиров. Ещё несколько человек дозвонились до родных и за ними приехали родные. 17 человек смогли купить билеты на автобус Уфа-Пермь. Ещё около 30 человек, у которых не осталось денег на билеты, так и остались сидеть в сломанном автобусе.

«У людей там нет ни еды, ни воды. Денег, чтобы купить билеты на проходящие автобусы тоже нет. Некоторые остались там с детьми. Смогли уехать только семьи с самыми маленькими — грудничками. Но на трассе остались ещё маленькие дети — начиная от шести лет», — рассказывает Дарья. Вместе с ней в поездку отправились дети 8 и 10 лет. Сейчас они вместе едут в Пермь на другом автобусе.

«Дети плачут. Они очень утомились и измучились», — говорит Дарья. Связь с пассажирами, которые остались на трассе у них оборвалась, так как у гида закончились деньги на телефоне.