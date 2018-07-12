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В Башкирии на трассе нашли мертвого пешехода
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В Башкирии на трассе нашли мертвого пешехода 

ГОРОБЗОР.РУ 9 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
На 125-м километре оренбургской трассы в Башкирии обнаружили погибшего пешехода. Как сообщает ГИБДД по РБ, жителя Зианчуринского района, предположительно, сбила «Лада Гранта».
На месте аварии обнаружены осколки заднего правого зеркала, фрагменты заглушки противотуманной фары. Цвет машины установить не удалось.
— Свидетелей данного ДТП или располагающих информацией о нем просим позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (347) 235-84-02, 8 (347) 233-27-31, — сообщили в УГИБДД МВД по РБ.
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