В Башкирии на трассе нашли мертвого пешехода

На 125-м километре оренбургской трассы в Башкирии обнаружили погибшего пешехода. Как сообщает ГИБДД по РБ, жителя Зианчуринского района, предположительно, сбила « Лада Гранта ».

На месте аварии обнаружены осколки заднего правого зеркала, фрагменты заглушки противотуманной фары. Цвет машины установить не удалось.

— Свидетелей данного ДТП или располагающих информацией о нем просим позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (347) 235-84-02, 8 (347) 233-27-31, — сообщили в УГИБДД МВД по РБ.

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