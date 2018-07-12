В Башкирии на трассе нашли мертвого пешехода 

На 125-м километре оренбургской трассы в Башкирии обнаружили погибшего пешехода. Как сообщает ГИБДД по РБ, жителя Зианчуринского района, предположительно, сбила «Лада Гранта».
На месте аварии обнаружены осколки заднего правого зеркала, фрагменты заглушки противотуманной фары. Цвет машины установить не удалось.
— Свидетелей данного ДТП или располагающих информацией о нем просим позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (347) 235-84-02, 8 (347) 233-27-31, — сообщили в УГИБДД МВД по РБ.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook