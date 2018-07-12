Мотоцикл опрокинулся на трассе под Воронежем: один из пассажиров в реанимации 

У водителя диагностировали переломы ног. Мотоцикл Honda опрокинулся при выезде из села Чертовицы в Рамонском районе ранним утром четверга, 12 июля. В результате аварии пострадали 31-летний водитель и его пассажиры — 19-летний парень и 20-летняя девушка, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в районной системе-112. ДТП случилось около 4:18. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу №1. Врачи диагностировали у мотоциклиста переломы ног, а у 19-летнего пассажира — тяжёлую травму головы. Молодой человек находится в реанимации. Пассажирка мотоцикла отделалась ушибами, поэтому после оказания медицинской помощи её отпустили домой. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Дарья Крымова