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Пьяных водителей будут ловить на дорогах Адыгеи
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Пьяных водителей будут ловить на дорогах Адыгеи 

АиФ Адыгея 9 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
На территории Республики Адыгея 12 июля 2018 года в период с 19.00 до 21.00 часов будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
«Особое внимание сотрудников ГИБДД будет уделено пресечению и выявлению фактов эксплуатации транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Также пресечение грубых нарушений, связанных с управлением транспортными средствами без документов и лишённых специального права управления транспортными средствами.
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