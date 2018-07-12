Пьяных водителей будут ловить на дорогах Адыгеи

На территории Республики Адыгея 12 июля 2018 года в период с 19.00 до 21.00 часов будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

«Особое внимание сотрудников ГИБДД будет уделено пресечению и выявлению фактов эксплуатации транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Также пресечение грубых нарушений, связанных с управлением транспортными средствами без документов и лишённых специального права управления транспортными средствами.