На керченской трассе слетел с дороги КамАЗ

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь-Керчь произошла авария с участием грузового автомобиля КамАЗ, жертв нет. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

ДТП случилось в районе Белогорска. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД

Некоторые пользователи соцсетей пишут, что грузовик работает на строительстве трассы, однако в пресс-службе компании-подрядчика заявили, что попавший в ДТП транспорт никакого отношения к строительству «Тавриды» не имеет.

"Мы провели проверку. Этот КамАЗ не имеет никакого отношения к компании «ВАД» и строительству трассы «Таврида», — подчеркнул пресс-секретарь строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Григорий Назаров

В СУ АО «ВАД» по Республике Крым также сообщили, что будут признательны жителям Крыма за содействие в фиксации нарушений, которые могут быть допущены водителями большегрузов.