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На керченской трассе слетел с дороги КамАЗ
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На керченской трассе слетел с дороги КамАЗ 

РИА Новости Крым 9 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. На трассе Симферополь-Керчь произошла авария с участием грузового автомобиля КамАЗ, жертв нет. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
ДТП случилось в районе Белогорска. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
Некоторые пользователи соцсетей пишут, что грузовик работает на строительстве трассы, однако в пресс-службе компании-подрядчика заявили, что попавший в ДТП транспорт никакого отношения к строительству «Тавриды» не имеет.
"Мы провели проверку. Этот КамАЗ не имеет никакого отношения к компании «ВАД» и строительству трассы «Таврида», — подчеркнул пресс-секретарь строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Григорий Назаров.
В СУ АО «ВАД» по Республике Крым также сообщили, что будут признательны жителям Крыма за содействие в фиксации нарушений, которые могут быть допущены водителями большегрузов.
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