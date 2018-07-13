Под Орлом во время движения загорелся КамАЗ

Сегодня, 13 июля, на телефон «112» поступило сообщение о возгорании на трассе Змиевка — Никольское.

Примерно в 15:50 на ходу вспыхнул КамАЗ. На место происшествия были направлены силы и средства Свердловского пожарно-спасательного гарнизона. Однако спасти транспортное средство не представлялось возможным. Судя по фото, кабина грузовика и моторный отсек выгорели практически полностью.