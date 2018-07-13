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Под Орлом во время движения загорелся КамАЗ
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Под Орлом во время движения загорелся КамАЗ 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 13 июля, на телефон «112» поступило сообщение о возгорании на трассе Змиевка — Никольское.
Примерно в 15:50 на ходу вспыхнул КамАЗ. На место происшествия были направлены силы и средства Свердловского пожарно-спасательного гарнизона. Однако спасти транспортное средство не представлялось возможным. Судя по фото, кабина грузовика и моторный отсек выгорели практически полностью.
Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Сообщение Под Орлом во время движения загорелся КамАЗ появились сначала на РИА 57.
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