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Такси и легковушка столкнулись с авто инкассаторов в центре Москвы
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Такси и легковушка столкнулись с авто инкассаторов в центре Москвы 

ИД «Собеседник» 9 часов назад
Три автомобиля, в том числе машина инкассаторов, столкнулись в центре Москвы. Один человек пострадал.
Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в четверг, 12 июля, на Новорижской эстакаде в Мещанском районе ЦАО Москвы столкнулись три машины.
«Перед съездом на проспект Мира столкнулись машина такси, автомобиль инкассаторов и легковой Ford. В результате пострадал один человек», — сказал источник.
Он добавил, что на месте происшествия работает полиция, причины ДТП устанавливаются.
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