Такси и легковушка столкнулись с авто инкассаторов в центре Москвы

Три автомобиля, в том числе машина инкассаторов, столкнулись в центре Москвы. Один человек пострадал.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в четверг, 12 июля, на Новорижской эстакаде в Мещанском районе ЦАО Москвы столкнулись три машины.

«Перед съездом на проспект Мира столкнулись машина такси, автомобиль инкассаторов и легковой Ford . В результате пострадал один человек», — сказал источник.

Он добавил, что на месте происшествия работает полиция, причины ДТП устанавливаются.