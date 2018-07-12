Такси и легковушка столкнулись с авто инкассаторов в центре Москвы 

Три автомобиля, в том числе машина инкассаторов, столкнулись в центре Москвы. Один человек пострадал.
Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в четверг, 12 июля, на Новорижской эстакаде в Мещанском районе ЦАО Москвы столкнулись три машины.
«Перед съездом на проспект Мира столкнулись машина такси, автомобиль инкассаторов и легковой Ford. В результате пострадал один человек», — сказал источник.
Он добавил, что на месте происшествия работает полиция, причины ДТП устанавливаются.