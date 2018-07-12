Люки и ямы на дорогах. Реально ли получить компенсацию за разбитое авто?

Открытые люки, наспех заделанные ямы и летающие деревья — виновники испорченных автомобилей. Так посчитали орловцы и обратились в суд с требованиями о возмещении причинённого ущерба. «АиФ-Черноземье» рассказывает истории водителей, которые смогли добиться компенсаций.

Ремонт на миллион

В июне Советский районный суд Орла удовлетворил иск автолюбителя к муниципальному предприятию (МУП) «Водоканал». Согласно решению, водитель должен получить компенсацию практически в миллион рублей.

В судебном порядке выяснилось, что автомобиль стоимостью полтора миллиона рублей попал в открытый люк. Ремонт и покупка запасных частей составила 900 тысяч рублей. Отметим, что представители муниципального предприятия с требованиями хозяина авто не согласились. По их мнению, мужчиной руководило желание обогатиться, потому что машина не ремонтировалась и была продана. Однако суд встал на его сторону и принял во внимание соответствующую экспертизу.

Было установлено, что участок дороги, на котором произошло ДТП, а также соответствующий участок канализационной системы были приняты в эксплуатацию и переданы «Водоканалу». Суд возложил на предприятие обязанности по возмещению ущерба в связи с тем, что МУП не осуществлял должный контроль за своим люком.

Яма помяла диск

175 тысяч рублей должно заплатить городское УКХ автолюбителю, который попал в 140-сантиметровую дорожную выбоину глубиной 12 сантиметров. В сумму включили услуги экспертов, госпошлину и сам ущерб. После того, как машина оказалась в яме, повреждения были зафиксированы представителем автоинспекции . Затем водитель обратился к экспертам, и те посчитали стоимость ущерба — 165 тысяч рублей.

По мнению суда, УКХ ненадлежащим образом выполняло свои обязанности, потому что в соответствии со стандартами ГОСТа, такой ямы на дороге быть попросту не должно.

Ещё один орловец взыскал с городского УКХ 58 тысяч рублей из-за повреждённого автомобильного диска. Иск также был удовлетворён Советским райсудом. Согласно материалам дела, водитель иномарки попал в дорожную яму рядом с канализационным люком. Как итог — деформация диска и разрыв шины.

Сотрудниками ГИБДД было зафиксировано, что положение люка было завышено, а асфальт рядом — разрушен. Суд установил, что бездействие коммунальщиков привело к ухудшению дорожного полотна, а размеры ям превышают предельно допустимые по ГОСТу параметры.

Не поделил парковку с деревом

МУП «Зеленстрой» придётся заплатить владельцу автомобиля 283 тысяч рублей. Дело в том, что на парковке на машину упало дерево и повредило её. Выяснилось, что за растительностью на данном участке должно следить муниципальное предприятие. По информации РИА57, с «Зеленстроем» был заключён контракт на выполнение работ по содержанию парков, скверов и улиц. Они включают валку деревьев, вырезку сухих ветвей, уборку опавших листьев и так далее.

Отметим: по мнению экспертов, чтобы доказать, что автомобиль получил повреждения из-за плохого состояния дороги, владельцу потребуется не менее года, а также свободные деньги для проведения специальной экспертизы.