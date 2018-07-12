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На трассе М-8 после столкновения сгорели фура и легковушка
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На трассе М-8 после столкновения сгорели фура и легковушка 

АиФ Архангельск 8 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
Недалеко от посёлка Двинской Березник Виноградовского района столкнулись легковой автомобиль и грузовик — возможно, погибли два человека.
По информации arh112, ДТП произошло вечером 11 июля, на 1012 километре трассы. «Форд Фокус», ехвший в сторону Архангельска, около 18 часов врезался в фуру «ДАФ», которая везла бумагу с Архангельского ЦБК по встречной полосе. По словам водителя грузовика, «Форд» странно двигался по трассе, то и дело заезжая на «встречку». Уйти от столкновения у него не получилось.
«Форд» после столкновения разорвало на части, а грузовик съехал в кювет. Оба автомобиля загорелись, и к тому моменту, когда на место прибыли пожарные, огонь полностью завладел фурой, и спасти её не удалось — автомобиль сгорел полностью. Водитель фуры не пострадал, а вот в «Форде» находилось два человека. Оба, скорее всего, погибли — тело женщины водителя найдено возле машины, пассажир не был обнаружен.
Подробности случившегося продолжают выяснять.
Напомним, на прошлой неделе в Поморье произошло другое страшное ДТП: при столкновении двух легковых автомобилей умерло 3 человека, ещё 5 получили травмы.
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