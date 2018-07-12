Сотрудники подмосковного ГАИ помогли доставить раненого в живот при резьбе металла мужчину в больницу

«На 26 км автодороги «Куровское-Шатура-Дмитровский погост-Самойлиха» к инспекторам ДПС обратилась женщина и сообщила, что в автомобиле находится ее супруг и ему требуется квалифицированная медпомощь. Находясь на участке в садовом товариществе, мужчина занимался хозяйственными делами и при работе с электроинструментом для резки металла возникли неполадки, в результате которых часть лезвия отломилась и нанесла ему травму брюшной полости. Визуально осмотрев пострадавшего, автоинспекторы незамедлительно приняли решение сопроводить автомобиль», — сказали в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу в Шатуре, где ему была оказана медпомощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.