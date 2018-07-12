Гострудинспекция Башкирии вмешалась в конфликт водителей «скорой помощи» и «Автотранскома»

Гострудинспекция Башкирии проведет проверку по факту невыплат зарплат водителям «Автотранском» за май и июнь этого года. Информацию ГорОбзор.ру подтвердили в контрольно-надзорном органе. Известно, что организация задолжала оплату труда 70 водителям. Общая сумма долга составляет 4 млн рублей.

Водители требуют оплатить долги в течение ближайших суток. Требование они выставили в начале недели. В противном случае они готовы протестовать. — Если ничего предпринято не будет, будем подключать всех, кого можно, в том числе и СМИ. Как таковых забастовок у нас не будет, просто потому, что мы не имеем права этого делать, но что-нибудь обязательно предпримем. До конца срока, грубо говоря, еще два дня есть, но пока нам ничего больше не платили, — прокомментировал один из сотрудников подстанции скорой помощи.

Ранее сообщалось, что опубликовано открытое письмо сотрудников Станции скорой медицинской помощи Уфы под заголовком «Нет — приватизации службы скорой помощи». Профсоюз медиков «Действие», комментируя ситуацию ГорОбзор.ру, указал на нарушения в договорах между водителями и «Автотранском».

Напомним, в понедельник, 9 июля в Уфе на Сипайловской подстанции дневная смена водителей скорой медицинской помощи в полном составе отказалась выходить на вызовы. Пойти на столь крайние меры работников заставила задолженность по оплате их труда сроком более двух месяцев (за май, июнь и основная часть оплаты за апрель 2018 г.) со стороны «Автотранском». Акция водителей продолжалась 30 минут. Срочно прибывшее на место руководство пошло на уступки и обещало погасить задолженность в течение недели, после чего акцию было решено приостановить. В обед на карточки водителей поступили средства за апрель. В случае неисполнения обязательств, водители могут возобновить протестные действия. Этому предшествовало также и то, что 6 июля 18 водителей обратились к руководству с коллективным требованием погасить задолженность, пообещав, в противном случае, остановить работу с понедельника.

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