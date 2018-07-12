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Саратовский росгвардеец спас жизнь женщине
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Саратовский росгвардеец спас жизнь женщине 

Новости Саратова 8 часов назад
Фото: Новости Саратова
Жительница города Балакова разбилась в ДТП, находясь на пассажирском сиденье автомобиля.
Спустя год поправившаяся женщина теперь хочет лично отблагодарить своего спасителя.
Анна Валерьевна рассказала, что год назад, в июле 2017 года попала в тяжелое ДТП и потеряла сознание. Спустя несколько дней пришла в себя в больнице, где врачи ей сообщили, что спас ее военнослужащий Росгвардии, оказавшийся рядом с местом происшествия.
Старший лейтенант Дмитрий Степанович — офицер Управления Росгвардии по Саратовской области. В тот день рано утром он стал очевидцем аварии: впереди идущий автомобиль врезался в столб.
«Пассажирам необходима была помощь и, остановив машину, я вызвал скорую помощь. Находившиеся поблизости прохожие пребывали в растерянности. Я обратился к ним с просьбой помочь вытащить из салона транспортного средства пострадавших. Совместными усилиями мы эвакуировали четырех пассажиров. Самые тяжелые травмы получила сидевшая спереди на пассажирском сиденье женщина. Она была без сознания и вся в крови. Особенно сильно у нее пострадала рука. Я ее вынес, наложил жгут, чтобы остановить кровотечение и перебинтовал руку женщины. Затем, до приезда «скорой» поддерживал потерпевшую в таком положении, чтобы рука находилась без движения», — вспоминает старлей Степанович.
Прибывшие медики оценили профессиональные действия военнослужащего, отметив, что своевременность и профессионализм в оказании первой помощи позволили избежать тяжелых последствий.
Сейчас Анна Валерьевна чувствует себя хорошо. Заочно женщина уже поблагодарила Дмитрия Степановича за оказанную помощь, благодаря которой была спасена ее жизнь.
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