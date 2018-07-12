Ещё
Дело врача, проводившего экспертизу по ДТП в Балашихе, передали в суд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дело врача, проводившего экспертизу по ДТП в Балашихе, передали в суд 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дело обвиняемого в халатности судмедэксперта, нашедшего 2,7% алкоголя в крови погибшего в Подмосковье в ДТП ребенка, направлено в суд, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего Железнодорожным отделением ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинских экспертиз» Михаила Клейменова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «халатность», — говорится в сообщении.
В апреле прошлого года в Балашихе Ольга Алисова, находясь за рулем Hyundai Solaris, «проявила преступную небрежность», наехав на ребенка на скорости «не менее 20 километров в час». Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала скорую помощь. Огромный резонанс ДТП в Балашихе получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения». Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод: ребенок был трезв.
Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя.
В марте Мособлсуд оставил в силе приговор Алисовой, получившей три года колонии-поселения.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Skoda Rapid получит новое название1
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение