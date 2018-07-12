Дело врача, проводившего экспертизу по ДТП в Балашихе, передали в суд

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости . Дело обвиняемого в халатности судмедэксперта, нашедшего 2,7% алкоголя в крови погибшего в Подмосковье в ДТП ребенка, направлено в суд, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ "Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего Железнодорожным отделением ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинских экспертиз» Михаила Клейменова . Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «халатность», — говорится в сообщении. В апреле прошлого года в Балашихе Ольга Алисова , находясь за рулем Hyundai Solaris, «проявила преступную небрежность», наехав на ребенка на скорости «не менее 20 километров в час». Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала скорую помощь. Огромный резонанс ДТП в Балашихе получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения». Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод: ребенок был трезв. Как выяснил Следственный комитет , возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В марте Мособлсуд оставил в силе приговор Алисовой, получившей три года колонии-поселения.