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В Омске изменили автобусный маршрут
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В Омске изменили автобусный маршрут 

Омск Здесь 8 часов назад
Фото: Омск Здесь
Маршрут автобуса, который ездил из центра города до поселка Большие поля, изменили с сегодняшнего дня. В Омске изменился маршрут автобуса № 34 (ТК «Флагман» — пос. Большие поля). Пассажиры жаловались, что им неудобно добираться до остановки, поэтому маршрут продлили до остановки «Площадь Победы».
Как рассказал ИА «Омск Здесь» заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов, раньше автобус шел по улице Герцена, поворачивал на улицу Фрунзе, где высаживал людей, а потом делал круг у ТЦ «Омский» и высаживал пассажиров на улице Фрунзе. Таким образом, людям приходилось переходить дорогу.
— Остановка, которая строилась при реконструкции, оборудована двумя павильонами и лавочками. Пассажирам будет удобно пережидать автобус, потому что многие садоводы пользуются этим маршрутом, — сообщил Игорь Кожухов. — Сейчас он будет останавливаться на улице Фрунзе и прямо идти по улице Герцена к площади Победы. Там хороший треугольник и разметка, где автобус сможет спокойно остановиться и высадить людей.
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