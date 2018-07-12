В Омске изменили автобусный маршрут

Маршрут автобуса, который ездил из центра города до поселка Большие поля, изменили с сегодняшнего дня. В Омске изменился маршрут автобуса № 34 (ТК «Флагман» — пос. Большие поля). Пассажиры жаловались, что им неудобно добираться до остановки, поэтому маршрут продлили до остановки «Площадь Победы».

Как рассказал ИА «Омск Здесь» заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов, раньше автобус шел по улице Герцена, поворачивал на улицу Фрунзе, где высаживал людей, а потом делал круг у ТЦ «Омский» и высаживал пассажиров на улице Фрунзе. Таким образом, людям приходилось переходить дорогу.