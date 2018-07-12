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Продажи BMW Group в I полугодии выросли на 1,8%
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Продажи BMW Group в I полугодии выросли на 1,8% 

Прайм 8 часов назад
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Общие продажи автомобилей немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли по итогам первого полугодия 2018 года на 1,8% в годовом выражении, до 1,242 миллиона штук, говорится в сообщении компании.
При этом в июне в годовом выражении продажи увеличились на 2,7% и составили 238,92 тысячи автомобилей. Компания отмечает, что показатели за июнь и за полугодие стали рекордными в годовом выражении.
Продажи автомобилей BMW по итогам первого полугодия выросли на 2%, до 1,059 миллиона штук, марки Mini — на 0,1%, до 181,43 тысячи. Продажи машин марки Rolls-Royce увеличились по сравнению с показателем предыдущего года на 13,1%, до 1,781 тысячи автомобилей. Продажи электромобилей BMW за отчетный период выросли на 42,5%, до 60,66 тысячи.
"Мы демонстрируем рост продаж 35 кварталов подряд и уверены, что эта тенденция будет продолжаться", — приводятся в релизе слова члена совета директоров BMW Питера Ноты (Pieter Nota).
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.
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