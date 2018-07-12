К осени в автобусах «Мострансавто» появятся видеокамеры с функцией распознавания лиц

До сентября все новые автобусы «Мострансавто» оборудуют камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и возможностью записи в формате Full HD, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы автотранспортного предприятия.

«Все новые автобусы «Мострансавто» (1758 транспортных средств), которые были переданы перевозчику в рамках программы правительства Подмосковья в октябре 2017 года — марте текущего года, будут оснащены многофункциональными видеокамерами. Сейчас оборудование смонтировано более чем на 550 автобусах. Завершить работы планируется к началу сентября», — сказал собеседник агентства.

Камеры ведут запись в формате Full HD. Они снимают водителя, дорогу и салон автобуса, а также передают геопозицию транспортного средства. До начала осени видеооборудование будет интегрировано с системой «Безопасный регион», и камеры начнут распознавать лица.

Автоматическое распознавание лиц будет использоваться правоохранительными органами для поиска пропавших без вести людей и розыска подозреваемых в совершении преступлений. Все данные с камер будут поступать в диспетчерские центры на базе Единой дежурной диспетчерской службы Московской области (ЕДДС) и в полицию.

В каждом автобусе предусмотрены пять видеокамер: один объектив «смотрит» на водителя, два — на салон, и еще два снимают происходящее за лобовым и задним стеклом.

«Безопасность пассажиров является приоритетом «Мострансавто», поэтому предприятие будет активно реализовывать этот проект. Видеонаблюдение обеспечивает контроль за происходящими событиями и позволяет оперативно реагировать. Камеры в высоком качестве фиксируют даже мелкие детали, и это неоценимый ресурс при раскрытии краж, установлении причин ДТП, а также при контроле финансовой дисциплины водителей и кондукторов», — подчеркнул собеседник агентства.