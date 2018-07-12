В крупном ДТП в Алтайском крае пострадали трое детей 

В Чарышском районе Алтайского края произошло крупное ДТП — водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и перевернулся — сообщает информационное агентство «ТАСС». В результате происшествия, пострадало шесть человек, находившихся в салоне автомобиля, в том числе трое детей. Состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое, однако он получит всю необходимую помощь в регионе. Состояние детей оценивается как средне-тяжелое, у всех троих множественные ушибы и царапины. По данным ГУ МЧС края, погибших нет. Ведется расследование причин аварии.