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В крупном ДТП в Алтайском крае пострадали трое детей
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В крупном ДТП в Алтайском крае пострадали трое детей 

Национальный Туристический Союз 7 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В Чарышском районе Алтайского края произошло крупное ДТП — водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и перевернулся — сообщает информационное агентство «ТАСС». В результате происшествия, пострадало шесть человек, находившихся в салоне автомобиля, в том числе трое детей. Состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое, однако он получит всю необходимую помощь в регионе. Состояние детей оценивается как средне-тяжелое, у всех троих множественные ушибы и царапины. По данным ГУ МЧС края, погибших нет. Ведется расследование причин аварии.
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