Пенсионерка не отличила седан от кроссовера и угнала чужую машину

Курьезный случай произошел в Онтарио: женщина пыталась вернуть в прокатную фирму чужую машину, не подозревая о том, что двумя неделями ранее случайно угнала ее. Она умудрилась перепутать бюджетный седан и премиальный кроссовер.