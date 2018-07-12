Видео: девушка за рулем мотоцикла разбилась в Сочи

Краснодар. 12 июля — Новая Кубань. ДТП случилось в районе села Молдовка.

11 июля произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля.

По кадрам с места происшествия, опубликованным очевидцами, разобраться в том, кто может являться виновником невозможно.

Оба транспортных средства находятся на островке безопасности. По неподтвержденным данным, один из участников аварии мог совершать маневр разворота в нарушение ПДД, пересекая двойную сплошную линию разметки.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.

Девушка находится в больнице.