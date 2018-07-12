Ещё
Видео: девушка за рулем мотоцикла разбилась в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: девушка за рулем мотоцикла разбилась в Сочи 

Новая Кубань 7 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 июля — Новая Кубань. ДТП случилось в районе села Молдовка.
11 июля произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля.
По кадрам с места происшествия, опубликованным очевидцами, разобраться в том, кто может являться виновником невозможно.
Оба транспортных средства находятся на островке безопасности. По неподтвержденным данным, один из участников аварии мог совершать маневр разворота в нарушение ПДД, пересекая двойную сплошную линию разметки.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.
Девушка находится в больнице.
Новая Кубань: последние новости
МВД: информация о гонщице за рулем Lamborghini в Сочи не соответствует действительности В Сочи под колесами поезда погиб сотрудник РЖД В Новокубанске поезд зацепил двоих юношей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 км/ч и снял видео
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение