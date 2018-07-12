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Водитель «ВАЗа» чудом выжил в столкновении с грузовиком на трассе
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Водитель «ВАЗа» чудом выжил в столкновении с грузовиком на трассе 

АиФ Кузбасс 7 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
На трассе в районе деревни Лапичево произошло столкновение «ВАЗа» и длинномерного грузовика.
Об аварии сообщают очевидцы в паблике «Регион-42 Кемерово» Вконтакте. Отечественный легковой автомобиль получил сильные повреждения, водитель выжил чудом, на месте работают спасатели.
По сообщениям очевидцев, водитель находился в машине один и уснул за рулем. После этого легковой автомобиль залетел под прицеп длинномера. От удара прицеп перевернулся. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.
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