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В Египте назвали причину ДТП с автобусом
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В Египте назвали причину ДТП с автобусом 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 12 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Значительное превышение скорости водителем автобуса стало причиной крупного ДТП в Египте, в результате которого погибли восемь человек, сообщает новостной портал «Йоум7».
Автобус столкнулся с грузовой автомашиной на трассе Матрух-Александрия, пострадали еще 27 человек.
Сообщается, что авария произошла по вине водителя автобуса, который значительно превысил скорость на трассе. В результате водитель не справился с управлением, машину занесло, автобус столкнулся с двигавшейся по встречной полосе грузовой фурой, а затем перевернулся.
По словам очевидцев, передняя часть автобуса оказалась полностью смятой.
Прокуратура начала расследование происшествия.
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