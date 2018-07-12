В Египте назвали причину ДТП с автобусом

КАИР, 12 июл — РИА Новости Маргарита Кислова . Значительное превышение скорости водителем автобуса стало причиной крупного ДТП в Египте, в результате которого погибли восемь человек, сообщает новостной портал «Йоум7».

Автобус столкнулся с грузовой автомашиной на трассе Матрух-Александрия, пострадали еще 27 человек.

Сообщается, что авария произошла по вине водителя автобуса, который значительно превысил скорость на трассе. В результате водитель не справился с управлением, машину занесло, автобус столкнулся с двигавшейся по встречной полосе грузовой фурой, а затем перевернулся.

По словам очевидцев, передняя часть автобуса оказалась полностью смятой.