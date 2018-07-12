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В Ивановской области перевернулась автоцистерна с топливом
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В Ивановской области перевернулась автоцистерна с топливом 

АиФ Владимир 7 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Прицеп-автоцистерна с дизельным топливом перевернулся на автодороге Р-152 в Шуйском районе Ивановской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Авария с участием автоцистерны произошла возле населенного пункта Петрилово вечером 11 июля. В результате ДТП разлилось примерно 200—300 литров дизтоплива. Прибыв на место происшествия пожарные для локализации розлива подали ствол ГПС-600, угрозы воспламенения не было.
На месте ДТП было организовано реверсивное движение. Цистерна была загерметизирована, затем ее подняли и увезли с место происшествия. В результате ДТП никто не пострадал.
Причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.
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