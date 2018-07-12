Петербургская школьница выжила после падения с 9-го этажа

В Санкт‐Петербурге 15‐летняя девочка выпала из окна с девятого этажа. Школьнице удалось выжить, сейчас она находится в больнице, сообщила «Фонтанка»

По информации издания, падение произошло 11 июля около 02:00. Девочка выпала из окна квартиры дома № 18 по улице Вербной. Что стало причиной несчастного случая, неизвестно.

Согласно одной из версии, это произошло по неосторожности самой школьницы, передает « Комсомольская правда ».

Отмечается, что пострадавшая получила тяжелые травмы. В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о пациенте, который выпал из окна петербургской больницы. Перед происшествием он стал кидаться стульями в медиков. От полученных при падении травмах он скончался на месте.