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Петербургская школьница выжила после падения с 9-го этажа
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Петербургская школьница выжила после падения с 9-го этажа 

360tv.ru 7 часов назад
В Санкт‐Петербурге 15‐летняя девочка выпала из окна с девятого этажа. Школьнице удалось выжить, сейчас она находится в больнице, сообщила «Фонтанка».
По информации издания, падение произошло 11 июля около 02:00. Девочка выпала из окна квартиры дома № 18 по улице Вербной. Что стало причиной несчастного случая, неизвестно.
Согласно одной из версии, это произошло по неосторожности самой школьницы, передает «Комсомольская правда».
Отмечается, что пострадавшая получила тяжелые травмы. В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о пациенте, который выпал из окна петербургской больницы. Перед происшествием он стал кидаться стульями в медиков. От полученных при падении травмах он скончался на месте.
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