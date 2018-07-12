В Амурской области нарушителей Правил дорожного движения будут выявлять с помощью беспилотников

В Амурской области Госавтоинспекция решила использовать беспилотные летательные аппараты при надзоре за дорожным движением, для выявления и пресечения нарушений ПДД.

Пробные запуски прошли на автодороге «подъезд к городу Благовещенску» в районе поста ДПС. Мероприятия провели совместно с Отделом Росгвардии по Амурской области, на вооружении которого состоят БПЛА. Специалисты, управляющие беспилотниками, получали видеозаписи о дорожной ситуации в режиме реального времени и при необходимости передавали информацию на стационарный пост. Беспилотный летательный аппарат с высоты нескольких сот метров отмечает все, что происходит на дороге и передает изображение в режиме онлайн на наземный пункт управления. Летательный аппарат ведет нарушителя по трассе до момента остановки инспектором ДПС.

Используя беспилотники, инспекторы ДПС имеют возможность оперативно пресечь аварийно-опасные нарушения ПДД.

Первый опыт работы с БПЛА показал свою эффективность. С помощью беспилотника удалось выявить нарушения ПДД, связанные с движением по обочине и выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Планируется, что работа по выявлению нарушителей ПДД с помощью БПЛА будет вестись на постоянной основе.