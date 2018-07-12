В Воронеже вновь изменится движение у строящейся развязки на 9 Января

Для водителей откроют две полосы на проезжей части под путепроводами.

Воронежские власти объявили о новых временных изменениях движения у строящейся развязки на улице 9 Января. С 15 июля на участке откроют две полосы проезжей части под путепроводом, и временно закроют движение на дороге вдоль ЖК «Резиденция». Сегодня, 12 июля, информацию об этом опубликовала мэрия. В связи со строительными работами на развязке с 23:00 15 июля и по 10 августа дорожники перекроют движение на участке у ЖК «Резиденция». В то же время для автомобилистов откроют две полосы под путепроводом на улице 9 Января: по одной в каждом направлении. В мэрии пояснили, как в связи с этими изменениями следует двигаться автомобилистам: