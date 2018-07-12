Ещё
В Воронеже вновь изменится движение у строящейся развязки на 9 Января
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже вновь изменится движение у строящейся развязки на 9 Января 

Вести Воронеж 7 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Для водителей откроют две полосы на проезжей части под путепроводами.
Воронежские власти объявили о новых временных изменениях движения у строящейся развязки на улице 9 Января. С 15 июля на участке откроют две полосы проезжей части под путепроводом, и временно закроют движение на дороге вдоль ЖК «Резиденция». Сегодня, 12 июля, информацию об этом опубликовала мэрия. В связи со строительными работами на развязке с 23:00 15 июля и по 10 августа дорожники перекроют движение на участке у ЖК «Резиденция». В то же время для автомобилистов откроют две полосы под путепроводом на улице 9 Января: по одной в каждом направлении. В мэрии пояснили, как в связи с этими изменениями следует двигаться автомобилистам:
Вести Воронеж: последние новости
Последствия мощного столкновения фуры и «ГАЗели» на воронежской трассе попали на видео «Сбила машина, после чего я влетел в другое авто». Велосипедист ищет очевидцев ДТП в Воронеже Гордума предложила одеть водителей и кондукторов воронежских маршруток в униформу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства12
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Трагедия на трассе: зарубежный блогер не доехал до ЧМ16
Что делать, если вашу машину задели и уехали
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 км/ч и снял видео
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение