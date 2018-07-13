Из-за обрушения Кройц-аптеки меняется схема движения автобусов

До 1 сентября из-за перекрытия улицы Фрунзе, где ранее обрушилась Кройц-аптека, меняется схема движения нескольких областных автобусов. Об этом пассажиров предупреждает правительство области.

По новому графику автобусы начнут ходить с 16 июля.

Сообщается, что автобусы маршрутов №514 «Калининград-Красное» и №522 «Калининград-Советск» (от калининградского автовокзала) будут следовать по ул. Шевченко — ул. 9 Апреля — Литовский вал — ул. Гагарина и далее согласно существующей схеме движения.

Напомним, что также поменялись маршруты нескольких городских автобусов.