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Из-за обрушения Кройц-аптеки меняется схема движения автобусов
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Из-за обрушения Кройц-аптеки меняется схема движения автобусов 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
До 1 сентября из-за перекрытия улицы Фрунзе, где ранее обрушилась Кройц-аптека, меняется схема движения нескольких областных автобусов. Об этом пассажиров предупреждает правительство области.
По новому графику автобусы начнут ходить с 16 июля.
Сообщается, что автобусы маршрутов №514 «Калининград-Красное» и №522 «Калининград-Советск» (от калининградского автовокзала) будут следовать по ул. Шевченко — ул. 9 Апреля — Литовский вал — ул. Гагарина и далее согласно существующей схеме движения.
Напомним, что также поменялись маршруты нескольких городских автобусов.
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