В Красноярском крае рыбак едва не погиб, запутавшись в собственной леске

Пожилой мужчина (73 года) отправился рано утром на рыбалку. В какой-то момент потерял контроль над лодкой и перевернулся. Случайные свидетели произошедшего позвонили в полиции около 8 утра. Прибывший на место наряд обнаружил в 200 метрах от берега лодку и человека, который держался за неё. Полицейские приняли решение вдвоём доплыть до рыбака. Добравшись до лодки, они выяснили, что пожилой человек совсем выбился из сил, а доплыть до берега самостоятельно ему мешает леска, в которой он запутался при падении.

Полицейские освободили старика и доставили его к берегу, где и передали с рук на руки врачам «скорой помощи».