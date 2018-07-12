В Прикамье осудили водителя снегохода, по вине которого утонул пассажир

Водителя снегохода, по вине которого в Каме утонул один из пассажиров, приговорили к 2,5 годам и 20 дням колонии общего режима . Его адвокат пытался оспорить приговор Ильинского районного суда, но краевой суд оставил это решение в силе.

Трагедия произошла в конце прошлого года. 42-летний владелец «Бурана» организовал незаконный бизнес: перевозил на несанкционированной ледовой переправе пассажиров в санях, буксируя их на снегоходе. 16 декабря 2017 года он таким образом переправлял пять человек по льду Камы от города Чёрмоз до деревни Слудка.

«Снегоход под его управлением попал на открытый участок воды — пассажиры оказались в воде без спасательных средств, в результате чего один из них утонул», — рассказали в краевом суде.

В итоге Ильинский районный суд признал водителя снегохода виновным в преступлении по «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть человека). Помимо отбывания наказания в колонии он должен выплатить в качестве компенсации морального вреда 800 тысяч рублей жене погибшего.

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.